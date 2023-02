Carreta faz 'L' e trava Contorno Sul de Apucarana

Da Redação

A PRF apura o que aconteceu

Uma carreta que seguia pelo Contorno Sul de Apucarana fez um 'L' na pista e bloqueou o trânsito daquela região, no começo da tarde desta quinta-feira (23). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada.

Após alguns minutos, a rodovia foi desbloqueada, porém, a carreta continua no local. A PRF apura o que aconteceu. O trânsito segue lento.

Flagrante: Kombi desgovernada atinge parede de prédio em Apucarana

Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante em Apucarana, no norte do Paraná. Uma Kombi desgovernada bateu contra a parede de um prédio localizado na Rua Ouro Branco, no centro da cidade. Por pouco um carro não é atingido. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 9h.

Pela gravação é possível perceber que a Kombi faz uma curva já derrapando e quase acerta um carro que seguia no sentido contrário. O motorista perdeu o controle da direção, depois o veículo rodou na pista molhada, subiu na calçada e atingiu a parede de um prédio. Para ver, clique aqui.

