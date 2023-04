Carreta enrosca em fiação, danifica poste e deixa moradores sem luz

Da Redação

Uma carreta de transporte de maquinários enroscou na fiação e deixou moradores do Jardim Diamantina sem energia e internet no final da manhã desta sexta-feira (28) em Apucarana. O veículo, que estava levando uma pá carregadeira e um compactador, seguia pela rua Colômbia e o acidente aconteceu na esquina com a rua Peru.

Um poste foi danificado, o que causou corte de energia e serviços de telefonia e internet na região. O motorista da carreta afirmou ao TNOnline que a fiação estava abaixo do permitido pela legislação, sendo a causa do acidente. "A lei permite que a gente trafegue em uma altura de até 4 metros e 40, estamos com menos de 4 metros e enroscou. Os vizinhos daqui relataram que mexeram recentemente na fiação e não colocaram no lugar", afirmou o motorista à reportagem.

O acidente aconteceu por volta das 11 horas e até as 14h30, a rua ainda estava interditada em função da fiação na pista e da remoção do veículo.

