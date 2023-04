Carreta e 4 mil caixas com alimentos são recuperadas em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) recuperou na tarde desta segunda-feira (24) uma carreta que foi encontrada em um estacionamento nas margens da BR-376, próximo ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Apucarana, no norte do Paraná. 4 mil caixas de produtos alimentícios e o cavalo da carreta também foram encontrados, esses na região da Vila Regina.

Segundo a polícia, a informação sobre a localização da carreta chegou através de um funcionário de uma empresa de rastreio de veículos. A carreta estava na posse de um homem, que trabalha em um auto socorro.

Diante da suspeita, a equipe da PM encaminhou o funcionário do auto socorro à 17ª Subdivisão Policial. Para a polícia, ele informou que a empresa havia recebido um pagamento via Pix de um cliente, que solicitou para que a carreta fosse guinchada em Mauá da Serra e deixada no pátio do auto socorro, em Apucarana. O responsável pela carreta, segundo o funcionário, teria alegado que o cavalo havia apresentado problemas mecânicos.

O funcionário informou à polícia o nome do cliente, que foi localizado pela PM no bairro da Vila Regina. Diante do crime de receptação qualificada, segundo a polícia, o homem foi preso. O detido informou onde estavam o cavalo e as caixas, com 49 tipos de alimentos, que anteriormente se encontravam junto à carreta, e foram localizados em um barracão na Travessa Vitória, também na Vila Regina.

A carreta, o cavalo e os produtos foram apreendidos e foi levados à Polícia Civil. O boletim de ocorrências do furto havia sido registrado em uma delegacia de Guarulhos-SP, cidade da empresa responsável pelos produtos e veículo. O furto, de acordo com a Polícia Civil, foi registrado em Minas Gerais.

