Carreta de supermercado é arrombada para furto de mercadorias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - A carreta que faria entrega em um supermercado foi arrombada na madrugada para furto de mercadorias

Arrombadores violaram os lacres de uma carreta que estava estacionada durante a madrugada, aguardando para fazer a entrega de mercadorias em um supermercado de Apucarana. Os ladrões conseguiram entrar no compartimento de cargas e furtaram alguns objetos que seriam entregues no local.

continua após publicidade .

A ocorrência policial foi registrada pelo gerente do supermercado. Ele relatou que o caminhão Volvo, com uma carreta, pertence a uma empresa de transportes que presta serviços para o supermercado, no transporte de mercadorias.

LEIA MAIS: Roubos em série: Mais uma caminhonete Hilux é furtada em Apucarana

continua após publicidade .

Durante a madrugada desta sexta-feira (02), o caminhão com a carreta estava estacionado na rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana. O motorista do caminhão, um homem de 29 anos, ao fazer a verificação, percebeu que dois lacres do compartimento da carreta estavam rompidos e o acesso arrombado. Os ladrões conseguiram acessar o interior da carreta e levaram alguns objetos, entre eles, um aparelho de televisão e pelo menos 10 acessórios de veículos.

Siga o TNOnline no Google News