Carreta com soja tomba no Contorno Sul de Apucarana; veja

Uma carreta carregada com soja tombou na BR-376, no Contorno Sul de Apucarana. O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (3), no sentido a Curitiba. O motorista, de 39 anos, não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada.

Conforme a PRF, após o tombamento aconteceu o derramamento de carga sobre a via e a pista ficou parcialmente interditada. O caminhão com placas do Mato Grosso do Sul seguia destino ao porto de Paranaguá onde iria descarregar.





