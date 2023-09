Carreta com piche sai da pista após acidente em Apucarana; veja

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (8) nas proximidades do pontilhão do Distrito do Vila Reis, em Apucarana, no Norte do Paraná. Um carreta saiu da pista na rodovia BR-376, em um trecho de curva. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do TNOnline, a carreta está carregada com uma carga de piche, o nome dado ao asfalto líquido. O condutor teria perdido o controle da direção ao realizar uma curva e, por pouco, o caminhão não capotou quando entrou nas margens da rodovia.



O condutor não sofreu ferimentos no acidente. A carreta apresentou danos nos eixos e, até a manhã deste sábado (9), ainda estava no local aguardando um reboque para retirada. O caminhoneiro reclamou da falta de sinalização no local, que vem sendo palco de inúmeros acidentes por conta do estreitamento da pista - uma disputa judicial impede a conclusão das obras de duplicação. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

