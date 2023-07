Carreta carregada com soja tomba no Contorno Sul de Apucarana

Uma carreta bitrem carregada com soja capotou na tarde desta terça-feira (18) na BR-376, trecho do Contorno Sul, em Apucarana. O acidente ocorreu no sentido Curitiba. O motorista, de 38 anos, não sofreu ferimentos.

Ele contou que o último reboque se desprendeu e capotou. A carga de grãos se espalhou pela rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local orientando o trânsito, que fluía lentamente após o acidente por apenas uma das pistas.

O condutor informou que vinha de Nova Andradina (MS) e levaria a carga para o Porto de Paranaguá.

OUTRO ACIDENTE

Outro acidente do tipo ocorreu no final da manhã na BR-376 entre Mauá da Serra e Ortigueira. Um carrega também carregada com soja capotou no trecho. Também não houve registro de ferimentos.

