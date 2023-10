Carreta atinge poste de energia próximo à Caramuru

“Quando a carreta faz o L durante uma manobra, você não tem visão alguma da traseira do caminhão”, justificou o motorista

“Quando a carreta faz o L durante uma manobra, você não tem visão alguma da traseira do caminhão”, justificou o motorista

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um caminhão acabou atingindo um poste da rede de distribuição de energia elétrica na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana (PR). O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (24).



continua após publicidade

De acordo com o motorista Ozil De Oliveria, 64 anos, ele trafegava no sentido centro de Apucarana, quando ao realizar uma manobra de conversão, agiu rápido para desviar de um carro que passava pela avenida.

-LEIA MAIS: Homem se desentende com médico no hospital e aciona PM

continua após publicidade

“Eu estava manobrando e saindo de um posto de combustível próximo à empresa Caramuru, quando estava entrando na avenida, avistei um carro e agi rápido para evitar atingi-lo”, conta.

O motorista ainda explica que não houve como evitar o acidente com o poste.

“Quando a carreta faz o L durante uma manobra, você não tem visão alguma da traseira do caminhão”, justifica.

Por conta do acidente, imóveis da região da Vila Regina e proximidades ficaram sem energia. Uma equipe da Copel esteve no local para fazer os reparos no poste e na rede elétrica. Ninguém ficou ferido.

Siga o TNOnline no Google News