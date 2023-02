Carreata marca a abertura da 15ª edição da Apucarana Liquida

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A campanha, que já virou tradição no comércio apucaranense, é aguardada pelos consumidores

Na manhã desta quinta-feira (02), uma carreata foi realizada em Apucarana para marcar a abertura da maior feira de queima de estoque do Vale do Ivaí e região, a Apucarana Liquida. A concentração aconteceu em frente ao Sesc, e seguiu rumo à área central do munícipio.

continua após publicidade .

A campanha, que já virou tradição no comércio apucaranense e está em sua 15ª edição, é aguardada pelos consumidores que aproveitam para comprar com descontos expressivos, que podem chegar até 70%.

LEIA MAIS: 15ª edição da Apucarana Liquida começa nesta quinta-feira



continua após publicidade .

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sivana), Aída Assunção, esteve presente na carreata e conversou com a reportagem do TNOnline. "Estamos aqui muito felizes, iniciando a 15ª edição da Apucarana Liquida. Vamos partir com essa carreata que sempre dá o tom da nossa campanha. [...] Então fazemos esse convite, para que venham para Apucarana comprar produtos com preços imperdíveis e ainda concorrer a prêmios", destacou a presidente.

A Apucarana Liquida segue até domingo, dia 5 de fevereiro, e vai premiar quatro consumidores com vales-compra no valor de R$ 500 cada, e cinco vendedores com R$ 300 cada. Além do sorteio de uma viagem, com direito a acompanhante, para o Sesc Caiobá.

"A Apucarana Liquida já é uma campanha consolidada, esperada pelos lojistas e esperada pelos consumidores, e também pelos nossos vendedores que vão iniciar o ano melhorando nossos caixas e terminando a coleção de verão para virem as novas de inverno", frisou ainda Aída sobre a importância da feira de queima de estoque.

continua após publicidade .

Para atender o público, o comércio de Apucarana vai atender em horário especial no domingo, das 13h às 18 horas. Confira os horários:

Quinta: 09h às 18h;

09h às 18h; Sexta: 09h às 18h;

09h às 18h; Sábado: 09 às 18h;

09 às 18h; Domingo: 13h às 18h.





Veja a live:

Carreata de abertura da 15ª Apucarana Liquida. - Vídeo por: TNOnline

Siga o TNOnline no Google News