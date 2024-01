Carnês do IPTU começam a ser entregues no dia 22 em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria da Fazenda, gerou 59.838 carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024. Os carnês estão em fase final de impressão e começam a ser entregues pelos Correios nos domicílios dos proprietários de imóveis, a partir do dia 22 de janeiro.



A secretária da fazenda, Sueli Pereira, adianta que já é possível acessar os carnês no site da prefeitura ( www.apucarana.pr.gov.br ), que disponibiliza também a opção de pagamento por PIX com qualquer aplicativo bancário.

Para emitir o carnê online o contribuinte deve acessar o portal de serviços da Prefeitura de Apucarana, por meio do link: https://Apucarana.atende.net/autoatendimento/servicos/guias-de-iptu/detalhar/1.

Ao acessar o link o contribuinte deve informar o CPF do proprietário ou cadastro do imóvel para o qual deseja fazer a emissão e, após isso, escolher a forma como irá realizar o pagamento (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou PIX com qualquer aplicativo bancário).

Sueli Pereira informa que o contribuinte que antecipar ou efetuar o pagamento da cota única até o vencimento em 11/03/2024 terá um desconto de 5% sobre o valor total do IPTU de 2024. E, se optar pelo parcelamento, o primeiro pagamento também vencerá no dia 11/03/2024.

O contribuinte que não concordar com o valor lançado do IPTU/2024 poderá contestar sua cobrança. “Para isso o proprietário do imóvel precisa protocolar o requerimento de contestação, provando documentalmente (com a planta da casa, escritura ou outros documentos) que o valor calculado referente ao tributo não está correto e aguardar a análise sobre a possibilidade de revisão do mesmo”, explica a secretária.

