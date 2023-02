Carnês de IPTU serão entregues nas casas dos moradores de Apucarana

Da Redação

Nos próximos dias, os contribuintes receberão em suas casas os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano de Apucarana (IPTU). O tributo, referente ao exercício fiscal de 2023, já foi lançado, impresso e encaminhado para a central de distribuição dos correios. O vencimento, tanto para quem for quitar integralmente o imposto e aproveitar o desconto de 5%, quanto para quem optar pelo parcelamento, é o dia 10 de março.

A secretária da fazenda, Sueli Pereira, lembra que o IPTU é um dos principais impostos recolhidos pelo Município, contribuindo para a realização de obras e manutenção de serviços. “De todo o montante, 15% são destinados automaticamente para o setor de saúde, 25% para a educação e os 60% restantes são aplicados nos outros setores da administração pública municipal”, explica Sueli.

De acordo com a secretária, foram gerados 62.306 carnês, totalizando o lançamento tributário de pouco mais de R$ 41 milhões. “O pagamento também pode ser feito via PIX através do QR Code que vem impresso no carnê. Apucarana oferece esta modalidade, que já se popularizou entre os brasileiros, desde o ano passado”, lembra a secretária. Além do PIX, o imposto pode também ser quitado nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB).

O IPTU é pago por donos de imóveis ou terrenos dentro do perímetro urbano. Seguindo a premissa de responsabilidade fiscal exigida por lei federal, para este ano o imposto sofreu atualização monetária de 5,97%, referente ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), acumulado entre dezembro de 2021 e novembro de 2022. “Quem, porventura, não receber o carnê no seu domicílio poderá gerar o documento pelo site da Prefeitura”, completa a secretária da fazenda.

