Carneiro rejeitado é adotado por apucaranense; veja

O carneirinho é carinhosamente chamado de Kiko

O policial civil de Apucarana, Nivaldo Machado Falleiros, é também protetor dos animais. O amor pelos bichinhos é tão grande que além dos cachorros que cuida, agora tem um carneirinho.

O investigador contou que o carneiro foi rejeitado pela mãe, o animal estava bem debilitado então resolveu adotá-lo.

Com uma mamadeira, Nivaldo cuidou do carneiro, que agora corre pelo sítio, brinca com os cachorro e até come ração. O bichinho é carinhosamente chamado de 'Kiko' "A carneira mãe criou e o rejeitou, após uma semana de nascido ele ficou bem debilitado e então numa noite eu o resgatei da mãe e comecei a tratar na chuquinha de 50ml de leite de vaca, porém, o leite de vaca pasteurizado é muito fraco aí introduzi fubá e cálcio. Hoje após dois meses e meio ele mama uma média de 10 mamadeiras de 240ml e come ração de cachorro", conta o animado investigador.

O carneirinho foi levado para um sítio que o investigador cuida há 20 anos e ele garante que o bichinho vai viver lá ate ficar velhinho. "Eu tenho vários cachorros e eles amaram o Kiko. Ele vai morrer de velho, vai ficar comigo no sítio e vou continuar cuidando, até levar para passear. Me divirto com ele, o Kiko pensa que é um cachorro, corre com os outros cachorros e pula pra todo lado, é uma alegria, comenta Nivaldo.

