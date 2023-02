Carnaval: veja como funciona o transporte coletivo de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com a abertura do comércio de Apucarana neste Carnaval, o transporte coletivo da cidade também vai funcionar normalmente

Com a abertura do comércio de Apucarana neste Carnaval, o transporte coletivo da cidade também vai funcionar normalmente nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21). A informação foi repassada por um dos responsáveis pela VAL, Enivaldo Bertazzo, neste domingo (19).

continua após publicidade .

"Vamos manter os horários normais de funcionamento da frota, considerando que o comércio e várias empresas estarão trabalhando nos próximos dias em Apucarana", explica.

Lojas abertas

continua após publicidade .

As lojas do comércio de Apucarana vão abrir no carnaval. Diferente dos anos anteriores, quando as lojas fechavam nesse período, neste ano, a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, explica que o comércio de rua vai abrir normalmente.

“O carnaval não é feriado, mas um ponto facultativo. Apesar disso, negociamos na Convenção Coletiva para que as lojas pudessem abrir esses dias, assim como em municípios maiores da região, a exemplo de Londrina”, afirma Aída.

Siga o TNOnline no Google News