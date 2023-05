Cardápios da merenda escolar para o mês de junho estão disponíveis

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia de Educação, divulga regularmente os cardápios da merenda servida nos 24 centros infantis (CMEI's) e 36 escolas da Rede Municipal. Os menus referentes ao mês de junho já estão disponíveis. Para verificá-los, os pais e responsáveis pelos estudantes devem acessar o endereço eletrônico (clique aqui).

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac destaca os investimentos feitos na alimentação escolar. “Recentemente, nós autorizamos a abertura de um processo licitatório que prevê a aplicação de até R$ 7,2 milhões na aquisição de mais de cem itens, entre carnes, laticínios, bolachas, grãos e condimentos. O certamente prioriza a compra de produtos ricos em termos nutricionais e oriundos da agricultura familiar. Alimentos livres de açúcares, glúten, leite e ovos também são assegurados às crianças que possuem condições específicas de saúde,” afirmou.

“As nossas merendeiras e auxiliares de cozinha preparam aproximadamente 40 mil pratos todos os dias. A recomendação é que elas sigam rigorosamente os cardápios, que são elaborados por uma equipe de nutricionistas e preveem a quantidade ideal de proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas que as crianças precisam consumir. As escolas que funcionam em tempo integral servem três refeições diárias aos seus estudantes: café da manhã, almoço e café da tarde. Já nos CMEIs, o número de refeições pode chegar até seis, conforme a idade dos bebês,” explicou a secretária de educação, Marli Fernandes.

continua após publicidade

Em caso de dúvidas sobre os cardápios, os pais e responsáveis pelos estudantes podem entrar em contato com as nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar da Autarquia Municipal de Educação. O telefone é (43) 3308-1699.

Siga o TNOnline no Google News