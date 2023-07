Caratecas de Apucarana se destacam pela Seleção Brasileira

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na última semana, atletas apucaranenses defenderam a Seleção Brasileira no Pan-Americano de Karatê e conseguiram se destacar na competição, que aconteceu em Caçapava, interior de São Paulo.

continua após publicidade

O torneio ocorreu entre os dias 12 e 16 de julho. Quatro atletas da Associação Kime Karate-do Shotokan representaram o município no torneio internacional.

Pelo feminino, Gessica Bergossi da Costa competiu pelas modalidades de kata, em que ela ficou com a 5ª colocação, e kumite individual (luta), categoria que conseguiu a medalha de bronze. Já no kumite por equipe e por revezamento, Gessica ficou com a primeira colocação.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Seleção Brasileira de Atletismo convoca professor de Apucarana

O apucaranense Lucas Bergossi da Costa, na categoria de kumite, ficou em segundo lugar. Outro lutador de Apucarana, João Victor de Paiva Grilo encerrou sua participação no campeonato com a quinta colocação.

Nas categorias do kumite individual e em equipe, o atleta Gabriel Firmo Rodrigues terminou com a segunda posição.

continua após publicidade

Os caratecas contaram com a supervisão técnica do Sensei Gerson Munhoz da Costa, presidente da associação de Apucarana e também presidente da Federação Paranaense de Karatê Esportivo.

Pela arbitragem internacional do Pan-Americano, o sensei Amauri Pereira dos Santos representou a Cidade Alta.

Siga o TNOnline no Google News