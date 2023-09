CAPS AD conscientiza sobre prevenção do suicídio em palestra

A cada 40 segundos uma pessoa tenta o suicídio no mundo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dentro da programação da Campanha Setembro Amarelo em Apucarana, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), da Autarquia Municipal de Apucarana, promoveu nesta quarta-feira (13), uma palestra com o tema prevenção ao suicídio, ministrada pela psiquiatra Karla Tatessuji.

continua após publicidade

O evento ainda foi marcado por uma roda de conversa, também conduzida pela assistência social Ana Paula Araújo, atividade física de alongamento e um momento de confraternização.

- LEIA MAIS: Bispo nomeia novo cura para a Catedral de Apucarana

continua após publicidade

Voltado para um público formado por alunos do curso técnico de enfermagem, pacientes e funcionários do município, o evento foi organizado pela equipe multiprofissional do CAPS AD. “O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de falar sobre o suicídio e sua prevenção”, afirma a psiquiatra Karla.

De acordo com Karla é alta a ocorrência de suicídio, sendo uma das maiores causas de morte mundial. A cada 40 segundos uma pessoa tenta o suicídio no mundo, com um aumento significativo na faixa etária de 15 anos a 29 anos.

“No CAPS AD realizamos um trabalho de atendimento de pessoas pelo uso de álcool e outras substâncias. Nosso público atinge pessoas maiores de 18 anos e lidamos com índices altos de tentativas de suicídio, depressão, além de outros transtornos psiquiátricos relacionados ao uso de álcool e drogas”, informa a psiquiatra.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



A população de Apucarana tem uma equipe multidisciplinar no CAPS AD. São psiquiatras, psicólogo, enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente social e pedagogos. Além das consultas, os atendimentos incluem grupo de terapia álcool e droga; grupo de artesanato, grupo de expressão verbal, grupo de música e grupo de horta e jardim. O CAPS AD está localizado na Rua Jamil Soni, 174, bairro 28 de Janeiro, próximo a Guarda Municipal.

Siga o TNOnline no Google News