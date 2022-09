Capotamento no Jaboti mobiliza equipe de socorro em Apucarana

Da Redação

Veículo permanecia no local do acidente até às 10 horas deste domingo (25)

Ao menos três pessoas teriam ficado feridas após um carro capotar neste domingo (25) em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente ocorreu por volta das 7h10 perto da rotatória de acesso ao Residencial Cazarin, nas imediações do Lago Jaboti.

De acordo com o Samu, uma equipe foi acionada por uma pessoa que ligou no 192 e informou que o acidente deixou três pessoas feridas. Os socorristas foram até o endereço indicado pelo solicitante, contudo, as vítimas já não estavam mais no local.

Por volta das 8 horas a reportagem apurou, junto ao Samu que a equipe localizou, na sequência, o veículo capotado, no entanto as vítimas não foram localizadas.

acidente tira vida de motociclista em ivaiporã

Um homem de 33 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (25) em Ivaiporã. Ele pilotava uma motocicleta e sofreu queda na Av. Estevão Marciano dos Santos, segundo informações da Polícia Militar (PM).

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe de serviço foi acionada via Copom às 3h50 para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em um acidente de trânsito tipo queda de moto.



No local o condutor da motocicleta estava em atendimento pelos socorristas dos bombeiros. Em seguida chegou a ambulância de suporte avançado do Samu, sendo que o condutor entrou em parada cardiorrespiratória.



Realizados os procedimentos de reanimação pelas equipes Samu e bombeiros por aproximadamente 40 minutos, sendo constatado o óbito.

