Capotamento no Contorno Norte deixa motorista ferido em Apucarana

Um acidente registrado por volta das 19h15 deste sábado (3), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo informações preliminares, um capotamento foi registrado na PR-170, Contorno Norte da cidade, próximo a saída para Jandaia do Sul. A princípio, o acidente deixou uma pessoa ferida no local.

De acordo com os bombeiros, havia apenas o motorista no veículo. Ele sofreu apenas um corte leve na cabeça e não precisou ser encaminhado ao hospital. As causas do acidente devem ser apuradas.

Esse foi o segundo acidente registrado no trecho neste sábado (3). Mais cedo um motociclista de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao Hospital da Providência com ferimentos médios. No total, o Corpo de Bombeiros atendeu cinco acidentes neste sábado em Apucarana.

