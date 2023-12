Capotamento na zona rural de Apucarana mobiliza ambulância do Samu

Ambulância do Samu foi ao local

Um capotamento registrado no início da tarde deste domingo (24) mobilizou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na zona rural de Apucarana, norte do Paraná.

Segundo os socorristas, o acidente, que envolveu apenas um carro modelo Chevrolet Kadett GL, aconteceu na Estrada do Pinhalzinho.

Conforme informou o Samu, o motorista de 35 anos, que estava sozinho no veículo, foi atendido consciente e orientado. Ele recusou ser encaminhado, mas sofreu um trauma no ombro.

O veículo ficou bastante danificado e o condutor permaneceu no local para esperar os familiares.

