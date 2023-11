Capotamento na Rodovia do Milho deixa homem ferido

Um homem de 44 anos ficou ferido após o carro Chevrolet Corsa que ele conduzia capotar na Rodovia do Milho, PR-170, em Apucarana.

De acordo com informações colhidas no local do acidente, o motorista trafegava de Lidianópolis para Arapongas quando, em uma curva, perdeu o controle do veículo e capotou.

No carro estava apenas o homem, que sofreu ferimentos moderados e, a princípio, não tem suspeita de fratura, segundo os socorristas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima para o hospital da Providência. O Corpo de Bombeiros também atendeu ao acidente.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (27)#acidente TnOnline TV

