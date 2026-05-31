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RESGATE

Capotamento na Praça das Bandeiras deixa dois homens presos às ferragens

Corpo de Bombeiros precisou cortar e retirar o teto do automóvel para que as vítimas pudessem ser resgatadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 09:45:28 Editado em 31.05.2026, 12:36:01
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Capotamento na Praça das Bandeiras deixa dois homens presos às ferragens
Autor Vítimas foram atendidas pelo Siate e Samu - Foto: Colaboração

Um capotamento grave registrado na madrugada deste domingo (31) na região da Praça Mauá, também conhecida como das Bandeiras, na Avenida Souza Naves, em Apucarana (PR), deixou dois homens, com idades aproximadas de 26 e 33 anos, feridos. O impacto do acidente fez com que as vítimas ficassem enclausuradas no interior do veículo e uma em cima da outra. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros precisaram cortar e retirar o teto do automóvel para que as vítimas pudessem ser resgatadas.

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O estado de saúde mais delicado é o do passageiro. Ele recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), mas, devido à gravidade do quadro clínico constatada, foi necessário o acionamento da unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência.

Já o motorista do veículo acidentado apresentou uma condição clínica mais estável. Ele foi socorrido pela equipe do Samu e, durante a avaliação no interior da viatura, encontrava-se consciente e orientado. Assim como o passageiro, o condutor também foi transportado para o Hospital da Providência para receber atendimento médico especializado. As causas que levaram à perda do controle da direção e ao subsequente capotamento na área central da cidade deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Apucarana também foram acionadas.

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