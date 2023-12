Capotamento na BR-369 deixa homem de 49 anos ferido em Apucarana

Um acidente de trânsito foi registrado durante a madrugada deste sábado (30) em Apucarana, norte do Paraná. Um veículo capotou em um trecho da BR-369 no sentido Arapongas/Apucarana por volta da 1h15. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi mobilizada para atender a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, um automóvel Chevrolet Vectra capotou na altura do quilômetro 200, próximo a um motel. Um homem de 49 anos ficou ferido na situação.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima no local e, na sequência, a encaminharam para uma unidade de saúde para receber o atendimento devido. O homem sofreu ferimentos moderados, conforme a corporação.

Não há detalhes se havia mais pessoas no carro.

