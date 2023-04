Capotamento na Avenida Brasil mobiliza Corpo de Bombeiros

Da Redação

Carro capotou na Avenida Brasil, em Apucarana

Um capotamento de carro foi registrado na Avenida Brasil, em Apucarana, norte do Paraná, na saída para Arapongas, no começo da noite deste sábado (15), por volta das 18 horas.

Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local para atender o casal que estava no veículo, no entanto, os dois ocupantes saíram ilesos do acidente e recusaram atendimento médico, segundo os socorristas.

De acordo com testemunhas, o carro, modelo GM Corsa, estava trafegando pela avenida quando acessou o acostamento, bateu em um triângulo de concreto do lado direito e tombou.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e registrou um boletim de acidente.

Um caminhão dos bombeiros também prestou apoio na ocorrência.

fonte: TNOnline Corpo de Bombeiros prestou apoio no acidente

