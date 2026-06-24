Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
BR-376

Capotamento entre Apucarana e Cambira deixa motorista ferido

Condutor foi levado para o Hospital da Providência após capotar com Honda Civic

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 17:50:01 Editado em 24.06.2026, 18:17:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Capotamento entre Apucarana e Cambira deixa motorista ferido
Autor Veículo capotou no sentido Cambira-Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem ficou ferido após capotar o carro que dirigia, um Honda Civic, na tarde desta quarta-feira (24) na BR-376, entre Cambira e Apucarana. O motorista seguia no sentido Cambira-Apucarana quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou diversas vezes do lado esquerdo da rodovia.

-LEIA MAIS: Polícia Civil recupera BMW roubada após casal ser amarrado durante assalto em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma ambulância da região passou pelo local e os ocupantes prestaram os primeiros atendimentos até a chegada de uma equipe da Motiva, concessionária que administra o trecho. O ocondutor foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência.

Receba notícias do TNOnline no Whatsapp. Clique aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana BR 376 cambira segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV