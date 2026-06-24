Capotamento entre Apucarana e Cambira deixa motorista ferido

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Um homem ficou ferido após capotar o carro que dirigia, um Honda Civic, na tarde desta quarta-feira (24) na BR-376, entre Cambira e Apucarana. O motorista seguia no sentido Cambira-Apucarana quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou diversas vezes do lado esquerdo da rodovia.

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Uma ambulância da região passou pelo local e os ocupantes prestaram os primeiros atendimentos até a chegada de uma equipe da Motiva, concessionária que administra o trecho. O ocondutor foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência.

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