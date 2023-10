Capotamento deixa sete pessoas feridas em Apucarana; veja

Motorista do carro fugiu do local

Sete pessoas ficaram feridas após acidente de trânsito no início da noite deste domingo (22) na Avenida Ayrton Serra, no Contorno Norte, em Apucarana (PR). Elas estava em um Fiat Elba, que capotou em um barranco na altura do Jardim Paris. Veja vídeo do local abaixo

Equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atenderam as vítimas.

Segundo informações apuradas pelo TNOnline no local, três pessoas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital da Providência e quatro com ferimentos leves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Veja entrevista do subtenente Marcos Leal, dos Bombeiros, do local:

Uma oitava pessoa, que seria o motorista do veículo, fugiu do local. As vítimas do acidente seriam da mesma família e estariam voltando de uma confraternização.

Entre as vítimas estão duascrianças, de 5 e 7 anos. Os demais feridos são um casal, uma idosa e dois adolescentes, segundo as primeiras informações.

