Capotamento deixa homem ferido próximo ao 10º BPM em Apucarana

Condutor de um Renault Clio foi resgatado e levado para o Hospital da Providência para atendimento médico

Um homem ficou ferido após o veículo que ele dirigia capotar na rodovia BR-369, próximo ao 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), em Apucarana (PR), na noite desta sexta-feira (02). Ele estava sozinho em um Renault Clio, que ficou parado com as rodas para cima às margens da rodovia.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Motiva Paraná foram acionadas para atender a ocorrência. O homem foi encontrado consciente, mas relatava dores em várias partes do corpo, inclusive na cabeça. As equipes de socorro também constataram suspeita de lesão na região do quadril.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele foi resgatado e recebeu os primeiros socorros dentro da ambulância da Motiva e foi encaminhado ao Hospital da Providência para atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) esteve no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência.