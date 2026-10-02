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ACIDENTE

Capotamento deixa homem ferido próximo ao 10º BPM em Apucarana

Condutor de um Renault Clio foi resgatado e levado para o Hospital da Providência para atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Capotamento deixa homem ferido próximo ao 10º BPM em Apucarana
Autor Renault Clio ficou parado com as rodas para cima às margens da rodovia - Foto: Louan Brasileiro

Um homem ficou ferido após o veículo que ele dirigia capotar na rodovia BR-369, próximo ao 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), em Apucarana (PR), na noite desta sexta-feira (02). Ele estava sozinho em um Renault Clio, que ficou parado com as rodas para cima às margens da rodovia.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e da Motiva Paraná foram acionadas para atender a ocorrência. O homem foi encontrado consciente, mas relatava dores em várias partes do corpo, inclusive na cabeça. As equipes de socorro também constataram suspeita de lesão na região do quadril.

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Ele foi resgatado e recebeu os primeiros socorros dentro da ambulância da Motiva e foi encaminhado ao Hospital da Providência para atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) esteve no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência.

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