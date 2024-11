Capotamento deixa dois feridos na BR-376 em Apucarana

Na tarde desta sexta-feira (25), um Chevrolet Celta capotou na BR-376, em Apucarana. O motorista, de 32 anos, e uma passageira, de 65, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o relato do condutor do Celta, o acidente aconteceu quando um caminhão mudou de faixa e o motorista do Celta, que vinha logo atrás, não teve tempo de frear, colidindo na traseira do veículo pesado e capotando em seguida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.







