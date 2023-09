Capotamento de caminhão deixa BR-376 parcialmente interditada

Um caminhão carregado com trigo capotou no contorno sul de Apucarana, norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (6). O motorista do veículo, que tem 48 anos, disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que seguia sentido Curitiba quando o caminhão, com placas de Apucarana, perdeu o freio em um trecho de curva, vindo a capotar no quilômetro 243 da rodovia. O GM Chevrolet D60 ficou com as rodas para cima, derrubando toda a carga de trigo na rodovia. O motorista saiu ileso.

continua após publicidade

"O motorista levou bastante sorte, pois os dados são de grande monta. É um acidente que pelas circunstâncias e gravidade dos danos materiais do veículo, a vítima poderia ter entrado em óbito", comenta o agente da PRF, Fábio Sagati,

De acordo com ele, a pista sentido Curitiba foi bloqueada e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi acionado para limpeza da pista e remoção do veículo.

continua após publicidade

Assista o vídeo:

Rodovia foi parcialmente interditada em Apucarana nesta quarta-feira (6) tnonline

continua após publicidade

ENGAVETAMENTO

Mis cedo outro acidente foi registrado também na BR-376, em Apucarana, mais precisamente na Avenida Governador Roberto da Silveira, no perímetro urbano da cidade, próximo à entrada do Núcleo Habitacional João Paulo. O acidente envolveu três veículos, uma Picape Fiat Toro, uma motoneta, jet e Chevrolet Corsa. Conforme as informações apuradas pela reportagem, o motorista da Picape bateu na traseira da moto que com o impacto bateu na traseira do Corsa, com a primeira colisão o motociclista foi arremessado contra o Corsa.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado e atendeu a vítima, que teve uma contusão no ombro direito. O homem de 27 anos, foi encaminhado consciente e orientado até o hospital da providência. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local não foi afetado já que os veículos ficaram no acostamento da pista.

Siga o TNOnline no Google News