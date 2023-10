Capoeira passa por gerações e mantém tradição em Apucarana

Apesar de menos falada nos dias atuais, a capoeira segue firme sua tradição em Apucarana (PR). Dos mais velhos aos mais novos, o esporte afro-brasileiro, que mistura dança, arte-marcial e música, resiste com turmas como a de Flávio de Oliveira Imamura, 44 anos, também chamado de contramestre Japonês. Ele é responsável pelo primeiro grupo da modalidade registrado na cidade.

Fundado em 2017, os membros do Grupo de Capoeira Iê Camarada se reúnem quatro vezes semanalmente e persistem com o estilo antigo, conforme conta Flávio. "Nosso grupo é um pouco mais antigo, leva um estilo mais raiz, balanceado e amistoso. Tem uns grupos que têm um estilo mais violento, mais rápido, mas a gente tenta manter essa tradição", explica.

Praticante do esporte desde seus oito anos de idade, Flávio comenta que, apesar da falta de interesse dos jovens com a capoeira, ele tenta manter a tradição da modalidade e consegue enxergar uma esperança através da própria família. "Minha filha de 9 anos pratica com a gente. Para mim é muito bom, é satisfação muito grande saber que a minha história não vai parar e ela vai dar continuidade. E ela é muito boa", afirma o contramestre.

O líder do grupo conta que se interessou pelo esporte através do seu pai de criação, o mestre Nelson Sales Mendes, conhecido como Ventania. "Uma das pessoas que trouxe a capoeira para Apucarana. Se não fosse por ele, essa família de capoeiristas não estaria toda reunida hoje, mesmo ele não morando mais no estado, ele mantém esse contato com a gente, é uma pessoa muito boa, ajuda muito e trata todos os alunos como filhos", disse Flávio.

Foto por Arquivo pessoal Mestres Sombra e Vêntania

Além de Flávio, outros alunos de Ventania também carregam a tradição da capoeira em Apucarana, como os contramestres Paraná e Makarrão, professores na Vila Regina. Eles se tornarão mestres, assim como Nelson, que estará presente na formatura prevista para acontecer no mês de novembro.

Evento na Vila Regina

Apucarana sediará no próximo mês o 4ª Encontro de Capoeira e Troca de Cordões. No dia 10, contará com uma apresentação dos convidados e roda de capoeira, a partir das 19h. Um aulão, liderado por convidados de peso, como o famoso Mestre Sombra, ocorrerá no dia 11, entre as 9h e 11h. E, por fim, no dia 12, o evento terá uma roda de encerramento, às 9h.

O encontro vai acontecer na Escola Municipal Papa João XXIII, na Vila Regina. É no mesmo bairro onde o Sidinei Gracionato, o contramestre Makarrão, ensina jovens em sua academia, a Associação de Capoeira Arte Livre. Segundo ele, diversos mestres de todo o país estarão presentes no evento.

"Vai ser um encontro inédito na cidade de Apucarana. Vamos ter a participação do mestre mais velho do Brasil ou do mundo em atividade [Sombra]. Vai vir em torno de 30 a 40 mestres de toda parte do Brasil", disse o apucaranense, que atua na capoeira há 38 anos.

Foto por Arquivo pessoal Contramestre Makarrão dá aulas na Vila Regina

O evento espera receber um grande público e, segundo a organização, a entrada será gratuita.

