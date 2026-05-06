Capivaras são resgatadas após invadirem piscina de chácara em Apucarana (PR); veja vídeo







Duas capivaras foram resgatadas na manhã desta terça-feira (05) após serem encontradas dentro de uma piscina em uma chácara localizada no bairro Jaçanã, em Apucarana. A ocorrência mobilizou equipes da Secretaria de Meio Ambiente, que atuaram para retirar os animais com segurança. (Vídeo acima)



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Segundo a pasta, o chamado foi recebido por volta das 8h. “A Secretaria de Meio Ambiente recebeu um chamado sobre duas capivaras que estariam dentro de uma piscina”, informou Diego Silva.

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A equipe se deslocou até o local com o apoio do biólogo Rodrigo Vida, coordenador do bosque municipal, além de outros profissionais especializados em resgate de fauna.

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No local, foi montada uma estratégia para garantir a retirada dos animais sem ferimentos. Uma das capivaras conseguiu sair sozinha, após a movimentação das equipes. Já a outra precisou de intervenção direta. “A outra precisou ser retirada de dentro da piscina com um cambão. Conseguimos laçar e puxar o animal com segurança”, o secretário.

Após o resgate, ambas foram devolvidas ao habitat natural nas proximidades da propriedade, que conta com área de mata e uma represa ao fundo.





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Capivaras são encontradas em piscina de Apucarana - Foto: Reprodução Capivaras são encontradas em piscina de Apucarana - Foto: Reprodução





Moradores relataram que a presença de capivaras na região é comum, já que os animais costumam circular pela área. No entanto, esta foi a primeira vez que entraram na piscina. As causas do comportamento ainda são desconhecidas. “Não sabemos se pode ter ocorrido algum tipo de ataque de outro animal, levando elas a se refugiarem, ou se simplesmente entraram por conta própria”, acrescentou.

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