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JAÇANÃ

Capivaras são resgatadas após invadirem piscina de chácara em Apucarana (PR); veja vídeo

Uma delas conseguiu sair sozinha, já a outra, precisou do auxílio da equipe

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 12:52:45 Editado em 06.05.2026, 14:03:57
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Duas capivaras foram resgatadas na manhã desta terça-feira (05) após serem encontradas dentro de uma piscina em uma chácara localizada no bairro Jaçanã, em Apucarana. A ocorrência mobilizou equipes da Secretaria de Meio Ambiente, que atuaram para retirar os animais com segurança. (Vídeo acima)

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Segundo a pasta, o chamado foi recebido por volta das 8h. “A Secretaria de Meio Ambiente recebeu um chamado sobre duas capivaras que estariam dentro de uma piscina”, informou Diego Silva.

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A equipe se deslocou até o local com o apoio do biólogo Rodrigo Vida, coordenador do bosque municipal, além de outros profissionais especializados em resgate de fauna.

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No local, foi montada uma estratégia para garantir a retirada dos animais sem ferimentos. Uma das capivaras conseguiu sair sozinha, após a movimentação das equipes. Já a outra precisou de intervenção direta. “A outra precisou ser retirada de dentro da piscina com um cambão. Conseguimos laçar e puxar o animal com segurança”, o secretário.

Após o resgate, ambas foram devolvidas ao habitat natural nas proximidades da propriedade, que conta com área de mata e uma represa ao fundo.


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Capivaras são resgatadas após invadirem piscina de chácara em Apucarana (PR); veja vídeo
AutorCapivaras são encontradas em piscina de Apucarana - Foto: Reprodução


Moradores relataram que a presença de capivaras na região é comum, já que os animais costumam circular pela área. No entanto, esta foi a primeira vez que entraram na piscina. As causas do comportamento ainda são desconhecidas. “Não sabemos se pode ter ocorrido algum tipo de ataque de outro animal, levando elas a se refugiarem, ou se simplesmente entraram por conta própria”, acrescentou.

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animais silvestres Apucarana Capivaras fauna brasileira Meio Ambiente resgate de animais
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