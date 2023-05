Capivara morre após ser atropelada no entorno do Lago Jaboti; veja

Da Redação

Anima foi atropelado na noite deste sábado (20)

Uma capivara morreu após ser atropelada na noite de sábado (20), no entorno do Lago Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná. O animal foi atingido por um veículo por volta das 22 horas e não resistiu. A ocorrência foi divulgada nas redes sociais do biólogo apucaranense, Fernando Felipe Rodrigues, também conhecido como Repórter Selvagem que tentou socorrer o animal que não resistiu e veio a óbito no local. Assista o vídeo abaixo.

Ainda conforme o biólogo, trata-se de uma fêmea grande que supostamente estaria prenha. "Eu peço aos motoristas que tenham mais atenção ao passarem pelo local, pois aqui existem várias capivaras e muitas vezes elas atravessam a pista", pediu durante o vídeo divulgado no Instagram.

Em março deste ano, aproximadamente seis placas de alerta sobre a presença de capivaras e outros animais silvestres no entorno do parque foram instaladas. A sinalização foi solicitada justamente por conta dos acidentes envolvendo animais naquela região.

Assista o vídeo divulgado pelo Repórter Selvagem:

