Capivara Fest acontece neste sábado (27) no Parque Jaboti com entrada gratuita e programação cultural

O Capivara Fest será realizado neste sábado (27), a partir das 15h, no Parque Jaboti, em Apucarana. O evento integra a programação do Festival de Inverno da cidade e terá entrada gratuita, com atrações voltadas para toda a família.

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A programação inclui atividades recreativas para crianças, distribuição de pipoca, aulão de fit dance e apresentação musical do grupo de pagode Vem Cá.

De acordo com a organização, as atividades começam às 15h com o início das brincadeiras e recreações no parque. Às 16h, será realizado um aulão de fit dance com a Academia Allp Fit. Em seguida, às 16h30, o grupo Vem Cá sobe ao palco para encerrar a programação musical.

O evento também contará com a presença da mascote Capivânia e com praça de alimentação funcionando durante todo o período.

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Além do Capivara Fest, o fim de semana (27 e 28 de junho) será marcado por festas juninas em diversas unidades da rede municipal de ensino, que realizam suas tradicionais celebrações em Apucarana.