Capivara ferida é encontrada no Parque Jaboti; veja como foi o resgate

Uma força-tarefa foi montada nesta quinta-feira (10) para localizar e resgatar uma capivara que estava ferida no Lago Jaboti, em Apucarana, norte do Paraná. Após buscas, o animal silvestre foi encontrado, de acordo com o biólogo Fernando Felipe, o "Repórter Selvagem", que divulgou e comemorou nas redes sociais.

"Olá galerinha selvagem. Tudo bem com vocês? Conseguimos encontrar a capivara que estava machucada, e hoje foi nosso primeiro dia de tentativa de captura… confira algumas cenas do resgate", escreveu o biólogo.

O estado de saúde do bichinho, que se tornou um dos "mascotes" da cidade, chegou ao conhecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Polícia Ambiental. Os órgãos pediram ajuda para o biólogo Fernando Felipe para encontrá-la.

De acordo com o biólogo, a capivara possivelmente foi ferida por conta de brigas com outros machos, por causa de fêmeas e território. O profissional descartou ataques de outros animais, como cachorros ou até mesmo a onça-parda que, supostamente, está na região.

A equipe de resgate foi ao Jaboti munida com equipamentos como barco, caiaque e gaiola.

