'Capivara da Estrada' retorna para Apucarana e planeja o futuro; veja

Já imaginou sair viajando pelo mundo, conhecer pessoas e muitos lugares diferentes? O sonho de muitos, é a rotina do apucaranense Renato Aparecido Ferreira, de 32 anos. O jovem decidiu pegar a estrada com seu veículo, uma Towner, ano 95, que batizou de Capivara da Estrada.

O morador deApucarana, no norte do Paraná, iniciou sua aventura no dia 7 de novembro de 2022. Foram 200 dias na estrada. Passou por Curitiba, litoral paranaense, Santa Catarina e Rio grande do Su. Durante esses seis meses o jovem viveu muitas aventuras e passou por vários perrengues.

Renato voltou para Apucarana para comemorar o aniversário perto da família e amigos. “Teve muitas aventuras, perrengues. Eu disse que ia fazer os três estados do sul do Brasil e conhecer algum país vizinho do Brasil, e consegui chegar até o Uruguai, ai, tive um “perrenguezinho” e voltei para Apucarana para passar o aniversário”, explica o jovem.

O dono do projeto 'Capivara da Estrada' já tem data marcada para voltar para as estradas e dar sequência na aventura. Renato segue para São Paulo no dia 9 de junho. “Vamos para São Paulo dia 9/6 e dia 13 quero estar no Rio de Janeiro tentando a documentação para chegar nos Estados Unidos”, disse.



Renato contou que a sua companheira de aventura, a Towner ano 95, foi muito bem enquanto estava no Brasil e brinca que o veículo não gosta de outros países. “No Brasil o carro andou que foi uma maravilha quando cheguei no Uruguai, andei 100 km e ela começou a dar defeitos falei ela tem alergia a outros países”, lembrou.

O aventureiro ainda contou sobre algumas dificuldades que passou enquanto estava na estrada. “Estava com pouco dinheiro, troquei no câmbio R$ 400 reais, em peso uruguaio e achei que estava rico com $2.800 pesos uruguaios. A gasolina no Uruguai está R$ 11,00 reais o litro a primeira abastecida já foi a metade. E eu com o carro apresentando defeito fez com que abortasse o plano inicial que era ir até a Montevidéu, Buenos Aires que era a intenção de sair por Buenos aires cruzar a Argentina e sair no Paraguai”, disse.

Antes de chegar em Apucarana, Renato fez uma parada em Passo Fundo para fazer o motor do carro e lembrou que não foi fácil, por ser um veículo antigo. “Fazer o motor foi difícil, não conseguia achar peças, precisei arrumar três motores para transformar em um só”, lembrou.

Segundo Renato, a aventura só foi possível, pois recebeu ajuda de muitas pessoas, da iniciativa privada, além de trabalhar como freelancer em algumas cidades.“Valeu a pena cada segundo lá fora se eu pudesse eu falaria Renato sai mais cedo sai com 18 anos, vai com o carro que você tiver. Não precisa ser um Motorhome é o carro que da para você dormir”, finaliza. ASSISTA: