'Capivara da Estrada' paralisa aventura após motor de Towner quebrar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O morador de Apucarana, Renato Aparecido Ferreira, de 32 anos, mais conhecido como "Capivara da Estrada", iniciou uma aventura no dia 7 de novembro do ano passado. O jovem decidiu pegar a estrada com seu veículo, uma Towner, ano 95, com características únicas.

continua após publicidade .

Renato personalizou toda sua companheira de viagem, e, dentre as customizações, acrescentou uma capivara no teto do veículo, representando a Cidade Alta, já que o animal é comum nos cartões-postais do município.

Desde o ano passado, o aventureiro passou por diversos lugares na região Sul, e, conforme ele, em cada canto, a natureza é de "encher os olhos". No entanto, é importante destacar que a jordana de Renato não conta só com a beleza natural do Brasil e dos países vizinhos, mas também com alguns imprevistos.

continua após publicidade .

Em janeiro de 2023, o apucaranense ficou 15 dias na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Após esse tempo, ele seguiu viagem e conheceu novos lugares, inclusive, chegou a rodar 136 quilômetros dentro do Uruguai, chegando à cidade de Rocha, próximo a Punta del Este e Montevidéu.

Ao chegar no país vizinho, o aventureiro passou em uma casa de câmbio e trocou a moeda brasileira pelo peso uruguaio. "Converti 400 reais e fui com 2.800 pesos uruguaios. Gastei 1.300 só para abastecer e comprar 1 litro de óleo na primeira parada", disse Renato em conversa com a equipe de reportagem do TnOnline.

A partir daí, os perrengues começaram. O jovem precisou comprar um chip para o celular, a fim de poder se comunicar e ter acesso à internet, porém, após 4 horas, os dados móveis acabaram. Quando isso aconteceu, o aventureiro já estava em um ponto em que o motor de sua Towner poderia parar.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: 'Capivara da Estrada': jovem de Apucarana quer conhecer o mundo; veja

A fim de não se arriscar, Renato decidiu paralisar a viagem, que tinha como destino Buenos Aires, na Argentina. Antes de interromper a jornada, o apucaranense já havia adquirido a Carta Verde em Chuí, no Rio Grande do Sul, que é um seguro obrigatório de responsabilidade civil exigido para pessoas que transitam com veículos em países do Mercosul que não seja o de sua origem, para ficar nos países vizinhos por cinco dias.

Então, o rapaz retornou ao município de Passo Fundo (RS), onde tem um amigo para ajudá-lo a consertar a Towner. Eles desmontaram o motor do veículo e tiveram uma surpresa ao descobrir o causador do problema.

continua após publicidade .

"Desmontamos o motor da Towner e infelizmente o eixo balanceador foi o causador do problema. As outras peças não estavam das melhores, mas aguentavam um pouco mais. Levamos nas retíficas e infelizmente ficou muito caro para arrumar o carro", contou Renato.

Para economizar, o aventureiro procurou nos ferros-velhos alguns itens que poderiam ajudar. Nessa busca, achou, em Curitiba (PR), um motor stander, cujo conserto ficará mais barato.

continua após publicidade .

Como o apucaranense se deparou com um imprevisto, pede uma ajuda para poder bancar a manutenção. "Ajudo no que está ao meu alcance, e também estou aceitando ajuda de quem tiver mais do que eu neste momento".

Atualmente, Renato está abrigado em casa de amigos em Passo Fundo, que conheceu durante a viagem. Segundo ele, deve ficar na cidade por um tempo indeterminado, por conta do problema que teve com seu veículo.



Quem tiver interesse em ajudá-lo, pode enviar qualquer quantia através do pix solidário capivaradaestrada@gmail.com, que é o e-mail de Renato.





Siga o TNOnline no Google News