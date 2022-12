'Capivara da Estrada' chega a Balneário Camboriú; veja

Da Redação

Após sair de Apucarana com o objetivo de conhecer o Brasil e outros países, o 'Capivara da Estrada' chegou nesta sexta-feira (9) a Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, e comemorou a conquista nas redes sociais.

Sempre bem-humorado, Renato Aparecido Ferreira, de 32 anos, que investiu praticamente tudo que tinha, um escape de moto e R$ 6.900 para comprar uma Towner ano 1995, chegou à 'Dubai Brasileira' e gravou um vídeo sentado na orla da cidade catarinense.

"Olha aqui Balneário Camboriú de uma forma diferente. Olha o tamanho da roda-gigante. Que linda! Estou realizando um sonho. Agora estou morando aqui pertinho desses prédios lindos. É só colocar um shorts e vir para o mar. Vou dar sete pulinhos para dar sorte", comenta encantado com a vista da cidade.

Antes de chegar em Santa Catarina, Renato passou por cidades do Paraná, como Antonina e Morretes, onde conheceu pessoas especiais e alguns museus. "Fiquei hospedado em Antonina na casa do filho do compositor de uma música chamada 'Mocinhas da Cidade'. Fui muito bem recebido por ele e pela sua família. Além disso, também conheci muita gente no litoral paranaense e é isso que faz sentido. Acredito que estou indo bem e levando entretenimento nesta caminhada", explica.

Entre os perrengues passados durante a aventura, o 'Capivara da Estrada' diz que a Towner não está muito boa e com a embreagem vibrando. "Vamos vendo até quando vamos seguindo sem precisar arrumar. Enquanto isso, coloquei uma corneta e uma mensagem atrás do veículo: 'Sorria Mais', troquei umas lâmpadas também. Estou feliz", observa.

Pelo Brasil e mundo



Viajar pelo Brasil e conhecer outros países, é o sonho de muitas pessoas, mas poucas conseguem colocar em prática. Em Apucarana, no norte do Paraná, um morador que já foi de tudo um pouco resolveu deixar tudo para trás e, em breve, vai rodar pelas estradas.

Renato Aparecido Ferreira, de 32 anos, investiu praticamente tudo que tinha, um escape de moto e R$ 6.900, para comprar uma Towner ano 95. Após adquirir o veículo surgiu a ideia: deixar com a cara de Apucarana.

O alto da minivan é decorado com o bichinho que é símbolo da cidade: a capivara. Mas não é só isso. Essa capivara usa um boné, o produto que é a marca da cidade. Nas laterais, imagens da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e assim nasceu a ‘capivara da estrada’.

