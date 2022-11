'Capivara da Estrada': aventureiro de Apucarana começa viagem; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Renato Aparecido Ferreira, começou sua viagem para conhecer o mundo

Na manhã desta segunda-feira (7), Renato Aparecido Ferreira, de 32 anos, morador de Apucarana, norte do Paraná, começou sua viagem para conhecer o mundo. Com uma Towner ano 95, batizada de 'Capivara da Estrada', o jovem saiu logo cedo e pretende chegar em Curitiba nesta noite, são aproximadamente 365 Km até a capital do Estado.

continua após publicidade .

Animado e bem humorado, Renato disse que o veículo não passa dos sessenta quilômetros por hora na rodovia, mas mesmo assim, está muito feliz por começar a realizar seu grande sonho: 'conhecer o mundo'

"Vou seguir pela estrada, contando histórias e sendo feliz. Pessoal de Apucarana, gratidão, vamos começar a viagem, acordei cedo, me despedi do meu pai, da minha família, já tive um contratempo hoje cedo, o carro não queria ir, tinha enroscando o cabo do acelerador, mas consegui arrumar hoje cedo ainda e vou sem pressa, vou parar em Ponta Grossa, para fazer o alinhamento do rádio PX, e se Deus quiser, chego em Curitiba, se não der, por que o carro não passa dos 60 Km/h, durmo em Ponta Grossa e depois sigo viagem. Vou sentir saudades de todos, mas vou levar o nome de Apucarana para outros lugares, mostrar nossas belezas", disse Renato. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Relembre a história:

Viajar pelo Brasil e conhecer outros países, é o sonho de muitas pessoas, mas poucas conseguem colocar em prática. Em Apucarana, no norte do Paraná, um morador que já foi de tudo um pouco resolveu deixar tudo para trás e, em breve, vai rodar pelas estradas.

Renato Aparecido Ferreira, de 32 anos, investiu praticamente tudo que tinha, um escape de moto e R$ 6.900, para comprar uma Towner ano 95. Após adquirir o veículo surgiu a ideia: deixar com a cara de Apucarana.

continua após publicidade .

O alto da minivan é decorado com o bichinho que é símbolo da cidade: a capivara. Mas não é só isso. Essa capivara usa um boné, o produto que é a marca da cidade. Nas laterais, imagens da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e assim nasceu a ‘capivara da estrada’.

“Desde criança sempre gostei de conhecer lugares e sempre desejei sair viajando. Em maio deste ano, deixei um emprego, e pensei, o que vou fazer da vida? Na hora pensei, vou realizar meu sonho, pensei em sair andando, viajar a pé, mas resolvi investir meu dinheiro e comprei o veículo que nem fabrica mais. Fiz alterações, revisões, está tudo em dia e para sair pela estrada, pensei em levar o nome de Apucarana, por isso resolvi colocar a capivara, afinal, o animal é típico e queridinho na cidade, o boné, pois Apucarana é a capital do boné, e a Catedral, que é um dos pontos turísticos”, explica.

Além do Brasil, Renato quer passar pelo México, Colômbia e, quem sabe, chegar nos Estados Unidos. A intenção é começar a viajar para valer no final de outubro.



continua após publicidade .

“No final deste mês quero chegar até Camboriú, em Santa Catarina, depois, quero ir para o Rio Grande do Sul, conhecer uma fazenda de capivaras, depois quero conhecer os país da América Latina e quem sabe chegar nos Estados Unidos”, conta Renato Aparecido Ferreira, aventureiro

Renato, sempre bem-humorado, promete mostrar a rotina das viagens nas redes sociais. O aventureiro já trabalhou como gerente de agropecuária, preparador de cadáver e entregador.

O sonho que Renato começa a concretizar quase foi interrompido por um gravíssimo acidente de trânsito que o deixou quatro dias em coma e 14 dias na UTI e mudou sua forma de ver e viver a vida.

“Eu sofri duas paradas cardíacas, fiquei na cama, usei fraldas, isso faz sete anos, mas de lá para cá, sou outra pessoa. Não guardo mais dinheiro, não vivo pelo dinheiro, não passo vontade, o que eu tenho vontade de fazer eu faço, me tornei uma pessoa diferente, que ama viver e agora vou realizar meu grande sonho. Quero incentivar outras pessoas, mostrar que não precisa de tanto dinheiro para ser feliz”, finaliza. Para assistir a entrevista, clique aqui





Siga o TNOnline no Google News