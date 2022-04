Da Redação

Capacitação garante maior empregabilidade em Apucarana

A política municipal de capacitação profissional tem garantido a elevação do emprego formal em Apucarana. Com maior qualificação, os trabalhadores têm encontrado maior facilidade de inserção no mercado de trabalho. O destaque foi feito nesta terça-feira (19/04) pelo prefeito Júnior da Femac. “Apucarana vive há meses o fenômeno do pleno emprego. Diariamente, centenas de vagas estão disponíveis junto à Agência do Trabalhador e, de forma comprovada, os trabalhadores com maior qualificação são disputados pelos empregadores”, contextualiza o prefeito Júnior da Femac.

Júnior ilustra o parecer com um “case” em andamento. “Nesta semana, por exemplo, a agência está intermediando a inserção no mercado de trabalho de profissionais que recentemente concluíram o curso de costura industrial de camisetas junto ao Centro de Oficinas da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família. São 20 apucaranenses que estão em processo seletivo avançado com o setor de recursos humanos de uma empresa de grande porte do setor de confecções”, relata o prefeito Júnior da Femac.

Ele frisa que, através de cursos profissionalizantes oferecidos por intermédio de secretarias municipais e também através do Programa Portas Abertas, onde a prefeitura adquire treinamentos junto a serviços nacionais de aprendizagem, como o Senai e Senac, e disponibiliza gratuitamente aos trabalhadores, o município tem ocupado lugar de destaque no Estado no tocante à inserção no mercado de trabalho. “Apucarana está entre as cidades que mais capacita e emprega no Paraná, conforme comprovado periodicamente pelo Caged”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

A diretora do Centro de Oficinas da Mulher, Ângela Nunes Verenka, salienta que os bons resultados da política de capacitação profissional e empregabilidade são fruto da unidade de esforços entre as diversas secretarias e órgãos. “Temos realizado um trabalho em conjunto com outras secretarias visando rápida inserção dos capacitados no mercado de trabalho e esta parceria com Agência do Trabalhador tem sido muito importante”, reforçou a diretora.

Segundo destaca a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, o mercado de trabalho esta repleto de oportunidades. “Por isto é importante que a pessoa busque estar capacitada para o exercício da função, e é justamente isto que encontram nos cursos oferecidos pela prefeitura”, frisa a secretária, incentivando às mulheres procurarem os cursos oferecidos no centro de oficinas.

O gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, explica que a assessoria levada às secretarias municipais que ofertam cursos profissionalizantes visa esclarecer sobre o funcionamento da dinâmica de atendimento e encaminhamento do profissional junto às empresas empregadoras. “Repassamos ainda orientações sobre como se portar em uma entrevista de emprego, confecção do currículo e, aos que necessitam, providenciamos a retirada da carteira de trabalho”, relata Leiroz.

Portas Abertas – Encabeçada pela Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, o Programa Portas Abertas deu início nesta semana a mais dois cursos profissionalizantes. As capacitações, adquiridas com recursos municipais junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Apucarana (Senai Apucarana) são na área de aperfeiçoamento em eletricidade industrial, costura industrial de bonés e mecânico de motos. Nas aulas inaugurais, o prefeito Júnior da Femac, esteve representado pela equipe diretiva do setor, composta pelo secretário Municipal Edison Peres Estrope, o superintendente Adan Lenharo e o diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luiz Vilas Boas. “São capacitações que atendem a demandas indicadas pelo setor produtivo após consulta técnica do município”, lembra Estrope.

Para este ano, informa o secretário, o prefeito Júnior da Femac autorizou a contratação de 34 cursos dentro do Programa Municipal Portas Abertas. “A Prefeitura adquiriu junto ao Senai e Senac todas essas capacitações, somando ao todo 680 vagas em diversas áreas”, relata Estrope, lembrando que o objetivo da administração municipal “é melhorar a empregabilidade através da oferta de cursos que poderão significar um diferencial no mercado de trabalho”. Informações sobre novos cursos e matrículas podem ser obtidas no Centro de Qualificação Total pelo telefone 3426-7241. Já para informações de cursos oferecidos no Centro de Oficinas da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, o contato é pelo telefone 3426-9153.