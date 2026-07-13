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SAÚDE

Capacitação em emergência cardiológica fortalece atendimento nas UBSs de Apucarana

Treinamento envolve médicos, enfermeiros e técnicos das 37 unidades de saúde

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 15:45:16 Editado em 13.07.2026, 15:45:02
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Capacitação em emergência cardiológica fortalece atendimento nas UBSs de Apucarana
Autor A primeira turma, formada por 15 profissionais, participou do treinamento no último dia 7 de julho - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana segue investindo na qualificação contínua dos servidores da saúde para aprimorar o atendimento prestado à população. Desde a última semana, médicos, enfermeiros e técnicos que atuam nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município participam de uma capacitação em Emergência Cardiológica.

O treinamento é promovido pela Divisão de Educação Permanente em Saúde da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), em parceria com o Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e busca preparar as equipes para atuar com ainda mais segurança e eficiência diante de situações de urgência nas unidades de saúde.

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A psicóloga do Departamento de Trabalho e integrante da Divisão de Educação Permanente em Saúde da AMS, Grasiela Rossetti, explica que o conteúdo da capacitação foi definido a partir das necessidades apontadas pelos próprios profissionais. “Realizamos um levantamento entre os profissionais das UBSs para identificar quais eram as principais demandas de capacitação. A Emergência Cardiológica foi escolhida como o primeiro tema do nosso programa de formação continuada”, destacou.

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A primeira turma, formada por 15 profissionais, participou do treinamento no último dia 7 de julho. A programação terá continuidade com uma segunda turma no próximo dia 21 de julho, além de novas capacitações previstas para os meses de agosto e setembro.

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Segundo Grasiela Rossetti, a estratégia adotada permitirá que o conhecimento seja compartilhado com todas as equipes da Atenção Primária. “Todas as UBSs terão pelo menos um representante participando da formação, que ficará responsável por multiplicar o conteúdo junto aos demais profissionais da unidade. Depois de concluirmos o tema Emergência Cardiológica, iniciaremos uma nova capacitação sobre outro assunto também escolhido pelos participantes”, explicou.

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Atenção Primária capacitação em saúde Educação Permanente Emergência Cardiológica Qualificação de Servidores Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
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