Cão vira 'amuleto da sorte' do Apucarana Futsal em jogos no Lagoão

Luck Campana vem sendo uma peça fundamental para o Apucarana Futsal durante a Série Prata do Campeonato Paranaense. Em todas as partidas que esteve presente no Ginásio Lagoão, a equipe saiu vitoriosa. Pode parecer que estamos falando de um jogador, mas é de um Golden Retriever, cachorro que é mascote oficial do clube.

Vestindo a camisa do Sicoob Danês Apucarana, o cachorro desde 2020 “rouba” a cena ao entrar em quadra com os jogadores e acompanhar o hino nacional. O dono Eduardo Almeida Campana, o Dudi, diz que o animal, que chama a atenção com sua educação no ginásio, foi treinado por ele.

“Eu mesmo treinei ele desde pequeno. Nossa família acompanhava os jogos do Apucarana Futsal e sempre levávamos o Luck para assistir. Pelo seu bom comportamento, foi convocado como mascote oficial do time. Ele faz sucesso com a criançada. Apesar do tamanho, o Luck é muito dócil, adora bolinha e sua cordinha que é o segredo para obedecer aos truques”, conta Dudi, que trabalha com o futsal do Colégio Mater Dei

O nome dele já diz: Luck, que traduzindo para o português significa sorte. Dudi conta que o time nunca perdeu com a presença do cachorro, de 3 anos de vida. “O nome Luck significa sorte e desde então todos os jogos que ele participa o Apucarana Futsal sempre vence. Ele só vai nos jogos em casa e em todos que foi, ganhamos”, relata.

A temporada da equipe jogando em casa mostra que essa sorte existe. Com o apoio do torcedor e a presença do animal, a equipe foi muito mais efetiva do que nos mandos dos adversários. Na segunda fase, por exemplo, as três partidas em que o Apucarana Futsal venceu, todas foram em seus domínios.

O diretor do clube, Luis Fernando Milan, afirma que o Luck se tornar mascote do time foi natural e fez o cachorro se tornar famoso nas partidas. "A coisa aconteceu de forma natural e deu muito certo, inclusive, tendo em vista que o patrocinador Master da equipe é a Danês Alimentos, que é uma empresa de Alimentação Pet. O Luck ganhou espaço e carinho do torcedor, principalmente das crianças que estão sempre em grande número no ginásio e não perdem a oportunidade de tirar uma foto com ele. E o Fato dele entrar com o time e ficar sentadinho durante o hino chama bastante a atenção" comenta Milan.

