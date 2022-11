Cão terapeuta visita rede municipal de educação de Apucarana

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação (AME) recebeu na tarde desta terça-feira (29), a visita da Cabo Geisi Eli Sorci, da soldado Gleisiane Oliveira da Silva e do cão Deppy, do 10º Batalhão de Polícia Militar do Paraná. Na ocasião, os três apresentaram o projeto Cão Amigo às psicólogas e psicopedagogas do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), que são responsáveis por fazer o acompanhamento dos estudantes que apresentam transtornos emocionais e dificuldades de aprendizagem na rede municipal de Apucarana.

O projeto Cão Amigo foi criado com o objetivo de aproximar a equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar e a comunidade, além de contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. Desde que as atividades começaram, no mês de agosto, o cão Deppy, da raça Australian Shepperd, tem percorrido escolas públicas e unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de diversas cidades do Vale do Ivaí.

Na tarde desta terça, nove alunos da rede municipal de Apucarana conheceram e interagiram com o cão Deppy. “Eles puderam acariciar o pelo do bicho, atirar bolas para que ele fosse buscar e até brincar de ‘vivo ou morto’ com o cão. A partir do que nos foi mostrado na apresentação, percebemos que a terapia ocupacional com animais pode ajudar no desenvolvimento da cognição, da coordenação motora e da percepção sensorial das crianças. Outro diferencial é que as duas policiais responsáveis pelo projeto têm formação na área pedagógica,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou que a Autarquia Municipal de Educação tem uma parceria de longa data com o 10º Batalhão de Polícia Militar. “O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), por exemplo, é ministrado pelos policiais aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental das 36 escolas municipais de Apucarana. Somente neste ano, mais de mil crianças concluíram a formação. Eu tenho certeza de que o projeto Cão Amigo será outra parceria de muito sucesso,” disse.

A partir do próximo ano letivo, o cão Deppy deve começar a visitar periodicamente a rede municipal de educação para atender aos alunos com transtornos emocionais e dificuldades de aprendizagem.

