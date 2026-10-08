Cão morre após ataque na Praça do 28; tutora fica ferida e responsável foge

A fisioterapeuta Regina Sardagna foi mordida ao tentar salvar o Basset Téo; imagens de câmeras podem ajudar a identificar o responsável pelos cães





Um cachorro da raça Basset, identificado como Téo, morreu e sua tutora ficou ferida após um ataque provocado por dois cães de grande porte no fim da tarde do último sábado (3), na Praça do Clube 28 de Janeiro, em Apucarana (PR). O caso ocorreu na área do ParCão, em um momento em que o local estava cheio de pessoas, inclusive crianças. O tutor dos animais agressores não prestou socorro e deixou a praça sem ser identificado pela vítima.

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Segundo o relato da tutora de Téo, a fisioterapeuta Regina Zanchin Sardagna, de 59 anos, ela passeava com o cão de estimação, quando dois cachorros, aparentemente um pastor alemão e um belga, avançaram contra o animal de pequeno porte. “O Téo estava na guia, com a coleira. Conforme eu vi que o cachorro pulou para vir, eu fui levantando ele. O mais escuro pegou pela parte de baixo. Então, veio o outro e pulou no pescoço. Depois eu não consigo dizer mais o que aconteceu, porque eu fiquei no meio deles, e o pessoal que estava lá na praça veio ajudar”, explicou.

Ainda de acordo com Regina, na tentativa de conter o ataque, ela também acabou se machucando. “Eu tomei mordida, estou com as pernas roxas”, completou.

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Foto: Arquivo pessoal/Câmera de segurança Foto: Arquivo pessoal/Câmera de segurança

O tutor dos cães agressores não prestou socorro, recusou-se a fornecer seus dados de identificação e deixou a praça logo após a intervenção dos populares. Câmeras de segurança da região registraram a chegada e a saída do homem (assista ao vídeo no início da matéria).

Diante da situação, Regina pede a colaboração da população para identificar o responsável. Como há imagens de câmeras de segurança, ela espera que alguém consiga reconhecer os cachorros, pelo menos, e denuncie o caso às autoridades, contribuindo para que o homem seja identificado e responda pelo ocorrido.

Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

O Basset Téo foi levado às pressas a uma clínica veterinária próxima, onde passou por um procedimento cirúrgico de emergência, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela grande perda de sangue e morreu durante a madrugada de domingo (4).

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Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil, e a tutora passou por exame de corpo de delito devido aos ferimentos sofridos durante a tentativa de salvar o animal.

Um companheiro dócil e conhecido na vizinhança

Téo era um Basset de pelagem caramelo, de nove anos, e figura conhecida na Praça do 28. Adotado por Regina ainda filhote, ele vivia dentro de casa. Ainda de acordo com sua tutora, era dócil, tranquilo e estava acostumado a passear diariamente pela região, sendo muito querido pela vizinhança. “Quando eu entro em casa, sinto muita saudade dele”, disse Regina.