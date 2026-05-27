Cão farejador encontra crack e suspeito é preso no Parque Bela Vista

Um homem de 39 anos foi preso na tarde de terça-feira (26) por suspeita de tráfico de drogas no Parque Bela Vista, em Apucarana. A prisão ocorreu após a Polícia Militar (PM) receber denúncias de intensa movimentação de usuários, tanto a pé quanto de moto, indicando que a residência estaria funcionando como ponto de venda de entorpecentes.

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A equipe policial foi recebida pela proprietária do imóvel, uma idosa de 62 anos e mãe do suspeito. Após ser informada sobre as denúncias, ela autorizou a entrada dos agentes na casa. Para auxiliar na vistoria, foi acionada a equipe com cães farejadores. Durante as buscas, o animal indicou a presença de drogas no guarda-roupa do homem, onde os policiais encontraram cinco porções de crack já embaladas para venda.

Além do entorpecente, a polícia recolheu R$ 1.368,75 em notas e moedas diversas, que estavam escondidas em gavetas e em uma caixa de sapatos. No quarto do suspeito, também havia ferramentas, eletrodomésticos e outros equipamentos sem nota fiscal e amontoados. Na área externa da casa, as equipes localizaram um rádio comunicador e sua bateria, que estava escondida em cima do telhado.

O endereço já era conhecido das autoridades por envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido alvo de uma ocorrência semelhante em abril e do cumprimento de um mandado de busca na semana anterior.

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No momento em que recebeu voz de prisão, o homem xingou a equipe policial, desobedeceu ordens e resistiu ativamente. Os policiais precisaram imobilizá-lo e usar algemas para contê-lo. Ele foi levado sem ferimentos para a delegacia de Apucarana, junto com as drogas, o dinheiro e os objetos apreendidos. A mãe do suspeito foi orientada no local e liberada.



