Cão é abandonado com casinha em estrada de Apucarana; veja

Uma cachorrinha foi abandonada na Estrada do Barreiro, em Apucarana. O Centro Municipal de Saúde Animal recolheu o animal na tarde desta sexta-feira (8). O que chama atenção, é que no local, estavam também a casinha, um pote com água e um pouco de ração.

"Mais um caso de abandono, a cachorrinha estava com o rosto machucado, com a coleira apertada. O animal com a casinha foram deixados na beira da estrada, é muito triste isso", disse Luan Guapuruvu, coordenador do centro.

Ainda de acordo com Luan, o animal foi levado para o centro onde será tratado por profissionais. "Agora contamos com a colaboração da comunidade para denúncias, se alguém sabe quem abandonou o animal, por favor, avise, queremos identificar quem abandonou e a pessoa vai pagar no rigor da lei", ressalta.

Denúncias podem ser feitas através do aplicativo do WhatsApp, (43) 99626-3680 ou Polícia Civil, 3420-6700.