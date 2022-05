Cão do seminário de Apucarana está desaparecido

Da Redação

Thor desapareceu no domingo (8)

O cão, carinhosamente chamado de Thor, que vive no seminário de Apucarana, localizado na Rua Dom Romeu Alberti, na Vila Nova, está desaparecido. Colaboradores do local, padres e seminaristas fazem um apelo para encontrar o animal que foi adotado há seis anos.

Thor desapareceu no domingo (8), logo após o almoço. Qualquer informação que ajude a encontrar o animal, basta entrar em contato pelo telefone, 99805- 6233 ou 99845-9439 e falar com Elis Naime de Paula. Todos do seminários estão preocupados com o cão.