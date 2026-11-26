Trabalhadores sofreram ferimentos graves nos braços e foram levados pelo Samu ao Hospital da Providência

Um funcionário do Canil Municipal de Apucarana foi atacado por um cão na manhã desta quinta-feira (26). Um colega que tentou socorrê-lo também foi ferido. Os dois sofreram ferimentos graves nos braços e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Providência.

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A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu o chamado do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) por volta das 11h30. Segundo o guarda Pablo Aparecido Rocha Pereira, o Pablo da Segurança, que também é vereador em Apucarana, os funcionários cuidavam do cachorro quando ele avançou contra um deles ao ser solto dentro da baia.

“O outro funcionário foi tentar socorrer esse colega e esse cachorro também acabou atacando esse outro funcionário”, relatou Pablo.

De acordo com o guarda municipal, o cão foi levado ao canil depois de atacar integrantes da família com quem vivia. A equipe do Cemsa vai avaliar quais medidas serão tomadas em relação ao animal.

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Pablo informou que a prefeitura presta apoio aos dois trabalhadores encaminhados ao hospital.