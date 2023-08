'Cão Amigo' da PM está entre os 6 melhores projetos de educação do BR

O projeto Cão Amigo, desenvolvido pelo 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, se classificou entre os melhores projetos na área de educação no Brasil no Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, concedido pela Câmara dos Deputados. A iniciativa concorreu ao prêmio, após indicação do deputado federal Diego Garcia. A votação dos finalistas aconteceu nesta quarta-feira (9) e o projeto de Apucarana foi o sexto melhor votado.

O projeto "Cão Amigo" consiste no emprego de cães da raça Australian Shepherd em atividades de Terapia Assistida junto aos profissionais das APAEs e das escolas municipais. Para desenvolver as atividades, uma equipe de Operações com Cães se desloca até a instituição a ser atendida. O cão instiga a percepção sensorial, cognitiva, físico-motora e afetiva das crianças e adultos por meio do contato direto.

Segundo o comando do 10º BPM, com tamanha visibilidade, a corporação dará continuidade na execução e expansão do projeto, para que seja possível abranger cada vez mais instituições.

O Prêmio Darcy Ribeiro foi instituído no ano de 1998, com o propósito de valorizar as iniciativas de destaque na Educação no Brasil, com a concessão de diploma de menção honrosa e outorga de medalha com a efígie do homenageado a pessoas e/ou entidades.

Na edição de 2023, o Estado de Alagoas ficou em primeiro lugar com o Cartão Escola 10 e o programa Vem Que Dá Tempo, criados para combater a evasão escolar e para auxiliar quem não concluiu os estudos na idade certa, respectivamente.

