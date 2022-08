Cantora e compositora de Apucarana lança single 'Vento'

Da Redação

A cantora e compositora Rakelly Calliari, natural de Apucarana, lança o single de divulgação de seu primeiro álbum solo na próxima terça-feira (16), em diversas plataformas digitais de música. A faixa título “Vento” é uma composição criada durante a pandemia, com música do multi-instrumentista Filipe Barthem e letra de Rakelly. "Essa canção reflete este período em que os movimentos sociais e culturais permaneceram latentes devido ao recolhimento das atividades presenciais", observa.

A faixa tem arranjo de Rafael Fuca, que toca violão e guitarra. Participam também da gravação os músicos André Gião (contrabaixo), Julio Erthal (flauta e flautim), Maria Thomé e Suyane Alves (percussão), além das participações de Hermano Pellegrini e Gil Dias, filho de Rakelly, nos vocais. "Estou muito orgulhosa deste trabalho e de poder contar com participações tão especiais", ressalta.

O álbum “Vento” foi realizado de maneira independente e sai completo com nove faixas no próximo dia 30, nas plataformas digitais de áudio e no YouTube. A produção é de Rakelly Calliari, Hermano Pellegrini e Israel Laurindo, com apoio dos estúdios Cão Diamante, Jozzolino Audio, Quebec e Plugue. "A identidade visual é da produtora Mix Tape, do meu irmão, o também apucaranense, Eduardo Calliari", explica.

