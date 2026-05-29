Cantor de Apucarana é finalista de festival em Maringá





O músico e compositor Robson Canuto, de 44 anos, será um dos representantes de Apucarana e da região do Vale do Ivaí na final do Festival de Viola e Canção (Fevic), realizado em Maringá. Com uma longa trajetória musical de três décadas e um acervo de aproximadamente 750 canções próprias, o artista independente celebra a classificação.



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A inscrição no Fevic aconteceu de forma inusitada. Acompanhado pelo violeiro Vinícius Barros, Robson conta que foi surpreendido ao ser selecionado para a reta final do festival após se deparar com um anúncio na internet.

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"Estava de madrugada, me inscrevi e mandei o material. Logo em seguida, o rapaz da inscrição me pediu para aguardar. No fim de semana passado, enquanto eu estava em casa, recebi a confirmação de que a minha música havia sido classificada", detalhou Canuto. A aprovação foi uma virada de chave para o músico que, segundo ele mesmo, estava desanimado: "Já passei por algumas frustrações em festivais, inclusive já saí chorando".

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Para chegar até a final de um evento do porte do Fevic o caminho foi de resistência. Robson nasceu em um ambiente intensamente musical, influenciado pelo pai, que era sargento da Polícia Militar e integrante de grupos de forró na cidade.

Apoio para a decisão

Apesar de já ter vencido competições anteriores em sua cidade natal — incluindo o prêmio com a composição "Apucarana Querida" no Festival Eu Amo Apucarana —, Robson ressalta que o título muitas vezes não vem acompanhado de suporte para o futuro da carreira. Agora, diante da grande vitrine que é a final do Fevic, ele faz um apelo direto para conseguir custear sua viagem e estrutura de apresentação.

"Estou aqui em busca de um patrocínio para esse festival. Não é um processo fácil, pois dependemos de transporte e de muita estrutura. Se alguém puder nos patrocinar, será de muito bom grado", solicitou o músico.

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Mesmo lidando com o misto de "ansiedade e frustração" que acompanha a vida de quem compõe, Robson se mantém otimista com a visibilidade que a fase final do festival pode trazer e aproveita para utilizar as novas ferramentas, como a Inteligência Artificial, a favor do seu amplo acervo produtivo.

"A Inteligência Artificial facilitou muito. Antes, o músico dependia de um estúdio físico para produzir e dar vida a uma criação. Hoje, se você fornece a sua letra e a ideia do que deseja, a IA funciona como um estúdio virtual", explicou.





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Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline



