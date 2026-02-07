Cantor de Apucarana é anunciado como vocalista do Charlie Brown Jr. no "Caldeirão"

O empresário de Apucarana, Rafael Carleto, foi anunciado neste sábado (7) como novo vocalista da atual formação do Charlie Brown Jr., durante o programa "Caldeirão", de Marcos Mion, da Globo. Ele assume os vocais da icônica banda em uma turnê acústica, que começa no dia 30 de maio na Audio, em São Paulo.

- LEIA MAIS: Apucaranense canta no 'João Rock' durante tributo ao Charlie Brown Jr.

O cantor se úne aos guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho, remanescentes da formação original após a morte do vocalista Chorão e do baixista Champignon.

"Quero anunciar em primeirão mão a nossa tour acústica este ano, que estreia no dia 30 de maio na Audi, em São Paulo. Vai ter novidades e músicas que a gente não costuma tocar. O Rafael Carleto se juntou a gente. O Rafael é um fã da banda, é um empresário muito bem-sucedido em Apucarana e nas horas vagas é cantor", anunciou o guitarrista Thiago Castanho para Mion.

O apucaranense já vem participando de shows com a banda há quase um ano, mas o Caldeirão foi sua primeira participação em rede nacional com o Charlie Brown. No final de 2025, os guitarristas ganharam na Justiça o direito de continuar usando o nome da banda.

Em janeiro, Rafael cantou com o grupo no Planeta Atlântida, no Rio Grande do Sul, um dos principais festivais de música do País.

O programa "Caldeirão" fez uma homenagem à novela "Malhação", com a presença de ex-atores. Charlie Brown Jr. teve duas músicas que foram usadas na abertura da novela teen.





Apucaranense canta no Caldeirão pela primeira vez - Foto: Reprodução Apucaranense canta no Caldeirão pela primeira vez - Foto: Reprodução





Rafael Carleto chamou atenção pela primeira vez ao cantar com a banda no festival João Rock em 2024, na cidade de Ribeirão Preto (SP). Ele era vocalista da Viva F3 Charlie Brown Jr Cover e se apresentou em um tributo ao Charlie Brown Jr, ao lado do vocalista Egypcio, ex-Tihuana, além dos guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho.

No entanto, o envolvimento com Marcão e Thiago, membros fundadores do Charlie Brown Jr, começou em 2014.

"Em 2014, quando o Marcão resolveu dar continuidade em cima dos palcos com o legado do Charlie Brown Jr, ele me convidou para uma apresentação e de lá pra cá, já foram vários shows que eu pude fazer junto deles", disse na oportunidade ao TNOnline. Rafael chama atenção pelo timbre que lembra Chorão e vem se destacando com a banda.